FİNANS

"Güneşten maksimum düzeyde yararlanmanın peşindeyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Ülke olarak güneşten maksimum düzeyde yararlanmanın peşindeyiz. Ancak başka yerde üretip başka yerde tüketmek yerine bundan sonra konsept olarak mümkün olduğu ölçüde enerjiyi tüketildiği yerde üretmenin mekanizmalarını oluşturacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ülke olarak güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konya'da, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ile Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Sanayi Odası (KSO) iş birliğiyle, "Çatılarda güneş enerji santrali (GES) uygulama fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

Tancan, KTO Konferans Salonu'ndaki seminerin açılışında, ülke genelinde 5 bin 100 megavatı bulan lisanssız güneş enerjisi santralinin devrede olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjiyi tüketildiği yerde üretmenin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Tancan, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak enerji konusunda dikkat ettiğimiz hususlardan biri, üretimin, verimliliğin sahaya yayılması, merkezi olmasından ziyade yerelde gelişmesi. Sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği desteklerin ötesinde mali hususlarda da teşvikler söz konusu. Ülke olarak güneşten maksimum düzeyde yararlanmanın peşindeyiz. Ancak başka yerde üretip başka yerde tüketmek yerine bundan sonra konsept olarak mümkün olduğu ölçüde enerjiyi tüketildiği yerde üretmenin mekanizmalarını oluşturacağız."

Devlet tarafından verilen teşvikin bu kadar santralin yapılmasına büyük katkısı olduğunu belirten Tancan, "Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Yeni dönemde teşvik edeceğimiz husus; kişilerin, şirketlerin, ticarethanelerin, kendi tüketimleri noktasında elektriği güneşten üreterek tüketimini karşılamak. EPDK, insanlar kendi tükettikleri elektriği üretmeyi cazip görsünler ve buna yönelsinler diye aylık mahsuplaşmayı yapacak şekilde bir düzenlemeyi bitirdi. Bildiğim kadarıyla gelecek hafta kurula sunulacak, onaylandıktan sonra da Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Tancan, Türkiye'deki toplam lisanssız kurulu santrallerdeki 5 bin megavat üretimin 503 megavatının Konya'da üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konya, güneş enerjisi alanında en avantajlı illerimiz arasında. Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 10'u Konya ilimizde. Yine geçtiğimiz yıllarda Karapınar ilçemizde bin megavatlık büyük bir yenilenebilir enerji kaynak alanı, güneş enerji santrali yarışması yapıldı. Bu yarışmanın ana unsurlarından birisi de panellerin ülkemizde üretilmesiydi. Yarışmayı kazanan şirketler güneş panellerini ülkemizde üretilecek şekilde fabrikayı hatta Ar-Ge çalışmalarını 10 yıl süreyle yapmakla mükellefler. Fabrikanın temelleri atılmıştı, yapım süreci devam ediyor. Muhtemelen 2019 yılı sonunda tamamlanacağını ve 2020 başlarında da santralin kurulmaya başlanacağını tahmin ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Tancan enerji GENSED güneş enerjisi

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