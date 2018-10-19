Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Puleng Chaba, "Ülkemize sadece ticaret değil, yatırım yapılmasını da istiyoruz. Güney Afrika, kıtanın en büyük havalimanına sahip, adeta giriş kapısı konumundadır." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Chaba ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantıda, TTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Chaba, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkati çekerek, 1,8 milyar dolar ticaret hacmi olan iki ülke arasındaki gerçek potansiyelin bu rakam olmadığına inandıklarını söyledi.

Ticaret rakamlarını yükseltmek için iki ülke iş adamlarının mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Chaba, "Trabzon'da 2019 yılında yatırım semineri düzenlemeyi planlıyoruz. Ülkelerimiz aynı seviyede gelişmeye yakın ve ihtiyaçları hemen hemen birbirine yakın. Ortak ürünlerde teknoloji paylaşımı yapabiliriz. Ülkemize sadece ticaret değil, yatırım yapılmasını da istiyoruz. Güney Afrika, kıtanın en büyük havalimanına sahip, adeta giriş kapısı konumundadır." diye konuştu.