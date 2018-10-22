Güney Amerika’nın para harcayan turistleri dizilerle geldi

İSTANBUL (AA) - Türk dizileri sayesinde Güney Amerika pazarlarından Türkiye’ye olan talep sıçrama yaptı. İlk 8 ayda başta Arjantin ve Brezilya olmak üzere Güney Amerika’dan gelen ve ağırlıklı olarak harcama düzeyi yüksek turist sayısı yüzde 70 artışla 165 bine ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, birlik yetkilileri, Güney Amerika’nın en önemli turizm fuarlarından FIT Arjantin Turizm Fuarı’nda yaptığı temaslar neticesinde bu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye’nin, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere yılda 250 bine yakın turist ağırladığı Güney Amerika pazarlarında Türk dizilerinin turizme olumlu yansıması sürüyor.

2016 yılındaki gerileme hariç son 10 yıldır sürekli büyüyen Güney Amerika’yı henüz turist sayısında büyük pazar olarak nitelendirmenin zor olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya gibi ülkelerden gelen turist sayılarında gerçekleşen oransal artışlar dikkati çekici boyuta yükseldi.

Bu yıl da yükseliş sürerken ilk 8 ayda Güney Amerika’dan gelen toplam turist sayısında yüzde 70 artış gerçekleşerek 165 bine ulaştı. Bugünkü koşulların devamı durumunda 2019 yılında da çift haneli artışlar öngörülüyor. Bu arada bu bölgeden gelen turistlerin ağırlıklı olarak üst gelir grubunda yer aldığı ve harcama düzeylerinin yüksek olduğu ifade ediliyor.