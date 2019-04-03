Güney Amerika'ya giden Türk turist sayısında artış

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucu Ortağı ve rota planlayıcısı Uğur Kurt, son yıllarda Türkiye ve Güney Amerika ülkelerinin ilişkilerinin geliştiğini belirterek, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin olumlu anlamda geliştiğini, bu kapsamda karşılıklı ziyaretlerin de arttığını aktardı.

Son yıllarda gelişen Türkiye ve Güney Amerika ülkeleri ilişkilerine bağlı olarak, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini bildiren Kurt, bu bölgelerle ilgili dikkati çeken turistik güzergahları paylaştı.

Kurt, Peru'da en fazla dikkati çeken noktanın Macchu Pichu antik yerleşimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnka uygarlığı hakkında bilmediğimiz birçok tarihi sırrı bu yöreye yaptığımız gezilerde öğreniyoruz. Bir zamanlar İspanyol zulmünden kaçarak dağlarda yeni yerleşimler kuran İnkalılar, kimsenin ulaşamayacağı teras kentler inşa etmişler. Zirvelerdeki bu yerleşimlerin en meşhuru Macchu Pichu'dur. Cuzco şehir merkezinden tren yolculuğu ile gidilen, Aqua Calientes kasabasından sonra dağ yolunu takip ederek açık hava müzesine ulaşılıyor. Machu Picchu, bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. And Dağları'nda, bir dağın zirvesinde, 2 bin 460 metre yükseklikte, UNESCO dünya mirası listesinde, Urubamba Vadisi (Kutsal Vadi) üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 94 kilometre mesafededir."