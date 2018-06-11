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Güney Ege bayramda yüzde 100 dolu

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, bayram öncesi yüzde yüz doluluk oranına ulaştı - Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Filiz Karacaağaç: - "Ramazan bayramında Muğla'daki oteller dolu dolu bayram geçirecek. Turizm merkezlerinde otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: - "Rusya, Ukrayna ve İngiltere'de en çok tercih edilen ikinci bölge Marmaris. İç pazarla birlikte bayramı yüzde 100 dolu geçireceğiz"

Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip olan; deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini de taşıyan Muğla, 240 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda.

Ramazan Bayramı'nın, okulların kapandığı döneme denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesisleri tamamen doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Filiz Karacaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve ilçelerindeki konaklama tesislerinde son dönemlerin en hareketli bayram dönemini yaşadıklarını söyledi.

Yerli turistin Muğla'yı tercih ettiğini, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris, Akyaka ve Gökova'daki otel ve pansiyonların tamamen dolduğunu belirten Karacaağaç, "Ramazan Bayramı'nda Muğla'daki oteller dolu dolu bayram geçirecek. Turizm merkezlerinde otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." dedi.

- "Marmaris'te de boş yok"

Güneş, kum ve denizin yanında, doğası, su sporları, tarihi, efsaneleşmiş plajları ve aktif tatil anlayışıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Marmaris'teki otellerde de Ramazan Bayramı bereketi yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Berliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da sezona erken ve çok iyi doluluk oranlarıyla başlayan Marmaris'te, bayram dönemi için yer kalmadığını söyledi.

Kırlı, bayramdan sonra da yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerde ciddi artışların olduğunu, yüksek sezonu da (haziran-temmuz-ağustos) yüzde 100 dolulukla geçireceklerini kaydetti.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Rusya, Ukrayna ve İngiltere’de en çok tercih edilen ikinci bölgenin Marmaris olduğunu, iç pazarla birlikte bayramı yüzde 100 dolu geçireceklerini aktardı.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, yerli turistin bayramlarda otellere en büyük desteği verdiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda bölgedeki otellerde yüzde yüz doluluk yaşandığını belirten Okutur, yerli turistin de iyi harcama yaptığını, bayramlarda turizmcilerin bunu daha iyi hissettiklerini kaydetti.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını dile getirdi.

Otellerin bayrama hazır olduğuna dikkati çeken Kavala, "Bodrum'da hizmet veren birçok otelimiz nisan ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Mayıs ayı itibarıyla bütün otellerimiz açıktı. Şu anda hepsi faal ve yabancı turisti ağırlıyorlar. Haziran ayından itibaren de yerli turist yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle otellerimizde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de Ramazan Bayramını dolu dolu geçireceklerini ifade etti.

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