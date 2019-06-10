FİNANS

Güney Ege'de yerli turist turizmciye bayram ettirdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nda Muğla'daki turistik tesis ve otellerin bulunduğu Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça ve Ortaca ilçelerinde yüzde 100 doluluk yaşandı - Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Muğla ve turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu" - Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala: - "Bodrum'a bayramda arka arkaya farklı insanlar geldi. 9 gecenin toplamında Bodrum Yarımadasında 700 bin civarında bir konaklamanın olduğunu söyleyebilirim" - Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur: -" Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist turizmciye bayram ettirdi"

"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen Muğla'da turizmcinin yüzü, Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'e varan doluluk oranıyla güldü. Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Muğla'daki turistik tesis ve otellerin bulunduğu Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça ve Ortaca ilçelerindeki turizmciye bayram ettirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını belirten Civelek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince, huzur içerisinde bir bayram tatili geçirdi. Kentimize gelenler mutlu bir şekilde tatillerini yaparak ayrıldı." dedi.

Bayram tatilinde hareketlilik bekledikleri için önceden her türlü önlemin alındığını vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı süresince ilimize dışarıdan çok sayıda araç giriş yaptı. Biz bunun önlemini de önceden aldık. Bayram öncesi ve bayram süresince trafik denetimlerimizi artırdık. Bu çalışmalar, tatilcilerin dönüş yolculuğunda da devam etti. Bölgemize ziyarete gelen misafirlerimizi mutlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmak için çaba gösterdik. Bayram süresince tesislerimizdeki doluluğun artmasıyla işletmecilerimiz de moral kazandı. Tatil bitti ancak bölgemizde halen hareketlilik devam ediyor. Kentimizde ekim ayına kadar iç turizm yoğunluğu sürecek."

- Bodrum doldu taştı

Yerli turistin en çok tercih ettiği ve yüz binlerce ziyaretçinin Ramazan Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da ise misafirler gönüllerince tatil yapmanın keyfini çıkardı.

Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, müzik dinletileri, konserler ve kültürel etkinlikleri ile misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşattı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, 2019 sezonuna ümitli başladıklarını, Bodrum'un Türk turizmi açısından çok cazip bir yer olduğu için de bayramı dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak 3-4 gün konaklamaları olduğunu vurgulayan Kavala, "Bodruma bayramda arka arkaya farklı insanlar geldi. 9 gecenin toplamında Bodrum Yarımadası'nda 700 bin civarında bir konaklamanın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bayramda Bodrum'da toplam 1 milyona yakın turist ağırladıklarını bildirdi.

Tatilin 9 gün olması nedeniyle beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Aslan, geceleme sayısı az olsa da okulların tatil olması ile yerli turist hareketliliğinin yeniden artacağını kaydetti.

- "Rezervasyonsuz tatile çıkmayın"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur ise bölgede çok sayıda alternatif turizm olanağı bulunduğuna dikkati çekti.

Muğla'nın turizm, tarım ve tarihi kültür değerleri ile dünyada emsali olmayan bir kent olduğunu anlatan Okutur, "Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist turizmciye bayram ettirdi. Doluluk oranları en üst düzeydeydi. Beklentimiz aynı yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesi." dedi.

Okutur, okulların kapanmasıyla yerli turist yoğunluğunun bölgede süreceğini anlatarak, bunun yanı sıra yabancı turistin de tatilini geçirmek için bölgeye gelmeye başladığını ve iyi bir turizm sezonun geçirmeyi umduklarını aktardı.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilini Fethiye'deki otel ve apartların yüzde 100 dolulukla geçirdiğini belirterek, "Yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerini memnun etti. Bölgede özellikle çevre illerden ve Marmara ile İç Anadolu'dan da çok sayıda misafiri ağırladık. Bölgeye gelen tatilciler deniz, kum, güneş üçlemesinin yanında tarih ve doğayla iç içe bir zaman geçirdi. Bunların yanında adrenalin tutkunları da yamaç paraşütü, bungee jumping, rafting gibi sporları yapma imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlara göre bölgedeki yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini vurgulayan Uysal, bölgeye geleceklere rezervasyonsuz tatile çıkmamaları önerisinde bulundu.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazıİngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı
Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bodrum fethiye muğla ramazan bayramı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki ayın en düşük seviyesini görmüştü!

İki ayın en düşük seviyesini görmüştü!

10 milyon kişi başvurdu

10 milyon kişi başvurdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

G20'de Türkiye ile Kanada arasında ticari iş birliği

G20'de Türkiye ile Kanada arasında ticari iş birliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.