Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu (2)

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İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Güney Kore, ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu.

CNBC'nin haberine göre, İran'dan Temmuz ayında günde 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, Ağustos'ta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

Kore Enerji Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarından Kim Jae-kyung, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesinin, Güney Kore için son derece önemli olduğunu belirterek, "Güney Kore'nin ulusal güvenliği ABD ile askeri ittifaka dayanıyor; bu da, hükümetler arasında müzakereler tamamlanmadan önce ithalatı proaktif olarak azaltmaya itiyor" dedi.

İran'ın üçüncü büyük petrol müşterisi olan Güney Kore'de hükümet, yaptırımlardan muaf tutulabilmek için ABD ile görüşmelerini de sürdürüyor.

