FİNANS

Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Güney Kore, ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu.

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Güney Kore, ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu.
CNBC'nin haberine göre, İran'dan Temmuz ayında 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, Ağustos'ta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.
Kore Enerji Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarından Kim Jae-kyung, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesinin, Güney Kore için son derece önemli olduğunu belirterek, "Güney Kore'nin ulusal güvenliği ABD ile askeri ittifaka dayanıyor; bu da, hükümetler arasında müzakereler tamamlanmadan önce ithalatı proaktif olarak azaltmaya itiyor" dedi.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyorErtürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor
Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanetBirleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet

Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.