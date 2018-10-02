Güney Kore Milli Günü Resepsiyonu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Temel amacımız, ikili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde artırılarak iki ülke için de ortak bir refaha dönüştürmektir." dedi

Pekcan, Güney Kore'nin Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk halkının ve kendisinin gönlünde Güney Kore'nin çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin ve Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının, iki ulusun kardeş olması için mesafelerin yakınlığına gerek bulunmadığının en güzel kanıtı olduğunu ifade eden Pekcan, iki ülke arasındaki özel ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Pekcan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarttıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığı olarak uluslarımız arasındaki bu güçlü tarihsel dayanışma ve işbirliğini, ticari ve ekonomik işbirliğimize de azami ölçüde yansıtmak istiyoruz. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve STA kapsamında imzalanan Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları, bu ortak hedefimizin birer sembolüdür. Bu noktada temel amacımız, ikili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde artırılarak iki ülke için de ortak bir refaha dönüştürmektir."

Koreli firmaların Türkiye'deki yatırımlarının artan bir seyir izlediğini görmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Pekcan, "Dünyanın en uzun köprüsü" olma unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihalesini de Kore firmalarının kazandığını anımsattı.

