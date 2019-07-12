Güney Kore okullarında yiyecekler blockchain ile denetlenecek

Erkan Öz, 12 Temmuz (DHA) - Güney Kore’de, okul kantinlerindeki öğle yemeklerinin dahil olduğu tedarik zincirinin takibi için blok zincir teknolojisinin kullanılacağı açıklandı. ZDNet’in haberine göre, LG CNS şirketi işbirliğiyle SayIT firmasının oluşturduğu yeni sistem, okullara gelen yiyeceklerin hangi malzemelerle ve nasıl hazırlandığını, blok zinciri teknolojisiyle kesin, değiştirilemez ve şeffaf bir şekilde ortaya koyacak. Sistem, geçen yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen blok zincir platformu Monachain üzerinde çalışacak. Yerel yönetimlerle yapılacak işbirliği kapsamında yeni sistem, okul kantinlerinde servis edilen yiyeceklere odaklanacak. Blockchain sistemi ayrıca, tarımsal ürün kullanımında tedarik zinciri geçmişi hakkında da bilgi sağlayacak. Güney Kore’deki tüm okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin üretim, malzemelerin işlenme aşaması, dağıtım, satın alma ve tüketim bilgilerinin tamamı yeni sisteme kaydedilecek ve tüm veriler kamuya açık olacak. LG CNS’den yapılan resmi açıklamada söz konusu sistemle çocuklarının sağlığını korumak isteyen ailelerin bilgilendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. LG CNS, 2018 yılı yazında Güney Kore’ye ait Jeju Adası’nda kullanılmış pillerin izlenmesi ve geri dönüşümüne odaklı bir proje yapmıştı. Şirket Monochain platformu üzerinden, akıllı cihazlar yoluyla çevrimiçi ödemede ve kişisel kimlik saptamada kullanılabilecek merkezsiz kimlik tanıma (DID) hizmeti de sağlıyor.

“Blok zincir sistemleri daha çok toplumsal fayda sağlayacak”

Güney Kore’de yaşanan yeni gelişmeyi değerlendiren, yerli dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, sistemin son derece umut vadettiğini belirtti.

Blockchain teknolojisinin yalnızca kripto para yatırımlarında kullanılmadığını hatırlatan Özer, bu teknolojinin getirdiği şeffaf altyapının sosyal fayda oluşturacağını söyledi. Özer, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Blok zincir kripto para yatırımcılığında kullanılan, kapsama alanı sınırlı bir teknolojiden ibaret değil. Bu teknoloji sosyal açıdan da son derece avantajlı bir konumdadır. Nitekim Güney Kore’deki bu yeni uygulama, blockchain sistemlerinin toplum sağlığına nasıl doğrudan etkide bulunabileceğine dair gayet iyi bir örnektir.

“Yaklaşık beş ay önce, dünyanın en büyük dijital para borsası Binance’in bağış kurumu, Afrika okullarındaki öğle yemeklerini kendi blockchain tabanlı sistemiyle programlamıştı. Blok zincir yakın gelecekte ekonomik faaliyetlerimizin, iş dünyasındaki yönetim şekillerinin, günlük ve toplumsal hayatımızın hemen her noktasına dokunacak. Bunu yaparken de büyük çapta şeffaflık getirecek. Buna hem bireysel hem de toplumsal açıdan en iyi şekilde hazır olmalı, daha fazla zaman kaybetmemeli ve potansiyel fırsatları yakalamayı başarmalıyız.”

