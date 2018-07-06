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Güney Kore'deki teknolojiyi Van'a taşıyacaklar

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Van'da yatırım yapmaya karar veren Güney Koreli iki iş adamı, YYÜ Teknokent bünyesinde kuracakları fabrikada ülkelerindeki son teknolojiyle üretecekleri medikal ürünleri Avrupa'ya pazarlayacak - Güney Koreli iş adamı Hong Mun Gı: - "Çok iyi bir teknoloji kullanıyoruz. Ülkemizdeki bu teknolojiyi burada kullanarak büyük işler başarmak istiyoruz" - YYÜ Rektörü Peyami Battal: - "Teknolojinin Van'a gelmesi hem üniversitemiz hem de esnafımız açıdan yeni bir ufuk açacak"

MESUT VAROL - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde fabrika kurmaya karar veren Güney Koreli iş adamları Hong Mun Gı ve Shin Jung Won, ülkelerindeki son teknolojiyle üretecekleri medikal ürünleri Avrupa'ya pazarlamayı amaçlıyor.

Türkiye'ye gelen Güney Koreli iş adamları Hong Mun Gı ve Shin Jung Won, genç nüfusun fazla olduğu Van'da yatırım yapma kararı aldı.

Bu kapsamda Vanlı iş adamları Gökmen Aytin ve ve Serdal Kartal ortaklığında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, YYÜ Teknokent bünyesinde medikal malzeme üretimi yapılacak bir fabrika kurmak için çalışma başlattı.

Kentte 10 milyon dolar maliyetle kurulması planlanan fabrikada, invaziv rf ve plazma teknolojisi ile genertor ve tek kullanımlık probları, minimal endoskopi teknolojisi ile tek kullanımlık epidural, perkütan görüntüleme sistemleri, kardiyoloji ve kalp damar tedavisinde kullanılan ürünlerin üretiminin yapılması planlanıyor.

- "Van'dan dünyaya açılmak istiyoruz"

İş adamı Hong Mun Gı, AA muhabirine Türkiye'yi ve Van'ı çok sevdiğini anlattı.

Türkiye ve Güney Kore'nin benzer mevsim özelliklerine sahip olduğunu anlatan Hong, "Türkiye'de çok büyük bir firmayla çalışacağız. Burada yapacağımız yatırımla ilgili büyük ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu nedenle Türkiye'de olduğum için büyük gurur duyuyorum." dedi.

İyi bir planlamayla güzel sonuçlar almayı planladıklarını belirten Hong, şöyle devam etti:

"Öncelikle Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyoruz. Güney Kore Savaşı'nda Türkiye bize çok büyük yardım etti. Bu nedenle Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizde büyük firmayız. Omurgayla ilgili medikal ürünler üretiyoruz. Çok iyi bir teknoloji kullanıyoruz. Ülkemizdeki bu teknolojiyi burada kullanarak büyük işler başarmak istiyoruz. Van bulunduğu jeopolitik konum itibariyle çok önemli bir noktadır. Deniz büyüklüğünde göle sahip. Bizim de hayalimiz en az bu deniz kadar büyük. İyi sonuç almak istiyoruz. Van'dan dünyaya açılmak istiyoruz, bu nedenle buraya geldik."

- "Genç nüfusun fazla olması büyük avantaj"

İş adamı Gökmen Aytin de Van'da yatırım yapmak isteyenler için tüm koşulların mevcut olduğunu dile getirerek, Güney Koreli ortaklarıyla nano teknolojisi kullanarak üretim yapmayı planladıklarını söyledi.

Van'ın yatırım için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Aytin, "Burada genç nüfusun fazla olması büyük avantaj. YYÜ başta olmak üzere yerel yönetimlerden de büyük destek alıyoruz." dedi.

Aytin, katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızla yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ama üreteceğimiz ürünlerin katma değeri önemlidir. Bu ürünlerin katma değeri belki yıllık 10 katı olacaktır. Üreteceğimiz ürünleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pazarlayacağız. Yatırımımızla ilk başta 30 kalifiye personel istihdam edeceğiz. Bu sayısı sürekli artacak."

YYÜ Rektörü Peyami Battal da daha önce İranlı yatırımcıların da kente yatırım yaptıklarını anımsatarak, Van'ın son zamanlarda yabancı yatırımcıların gözde merkezi haline geldiğini aktardı.

YYÜ bünyesindeki Teknokent'in uluslararası bir nitelik taşıdığını kaydeden Battal, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney Koreli iş adamlarının Van'da yatırım yapması çok önemlidir. Artık tıbbi cihazların üretimi Van'da yapılacak. Güney Koreli iş adamları böyle bir yatırım için Teknokentimize başvurdular. Onlar için yer tahsisi yaptık. Kısa sürede burada bir fabrika yapacaklar. Tıpta kullanılan cihazların inovasyon ve Ar-Ge'sini burada yapacaklar. Teknolojinin Van'a gelmesi hem üniversitemiz hem de esnafımız açıdan yeni bir ufuk açacak. Bunun yanında tüm dünyaya satışı yapılacak ürünler Van menşeli olacak. Bu çok önemli."

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Kore van yatırım

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