Güney Kore'deki teknolojiyi Van'a taşıyacaklar

Kentte 10 milyon dolar maliyetle kurulması planlanan fabrikada, invaziv rf ve plazma teknolojisi ile genertor ve tek kullanımlık probları, minimal endoskopi teknolojisi ile tek kullanımlık epidural, perkütan görüntüleme sistemleri, kardiyoloji ve kalp damar tedavisinde kullanılan ürünlerin üretiminin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda Vanlı iş adamları Gökmen Aytin ve ve Serdal Kartal ortaklığında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, YYÜ Teknokent bünyesinde medikal malzeme üretimi yapılacak bir fabrika kurmak için çalışma başlattı.

Türkiye ve Güney Kore'nin benzer mevsim özelliklerine sahip olduğunu anlatan Hong, "Türkiye'de çok büyük bir firmayla çalışacağız. Burada yapacağımız yatırımla ilgili büyük ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu nedenle Türkiye'de olduğum için büyük gurur duyuyorum." dedi.

İyi bir planlamayla güzel sonuçlar almayı planladıklarını belirten Hong, şöyle devam etti:

"Öncelikle Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyoruz. Güney Kore Savaşı'nda Türkiye bize çok büyük yardım etti. Bu nedenle Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizde büyük firmayız. Omurgayla ilgili medikal ürünler üretiyoruz. Çok iyi bir teknoloji kullanıyoruz. Ülkemizdeki bu teknolojiyi burada kullanarak büyük işler başarmak istiyoruz. Van bulunduğu jeopolitik konum itibariyle çok önemli bir noktadır. Deniz büyüklüğünde göle sahip. Bizim de hayalimiz en az bu deniz kadar büyük. İyi sonuç almak istiyoruz. Van'dan dünyaya açılmak istiyoruz, bu nedenle buraya geldik."

- "Genç nüfusun fazla olması büyük avantaj"

İş adamı Gökmen Aytin de Van'da yatırım yapmak isteyenler için tüm koşulların mevcut olduğunu dile getirerek, Güney Koreli ortaklarıyla nano teknolojisi kullanarak üretim yapmayı planladıklarını söyledi.