"Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülkeyiz"

İSTANBUL (AA) - Taekwondo Poomsae’de Dünya Şampiyonu sporcumuz Kübra Dağlı, Türkiye'nin "Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülke olduğunu belirtti.

RedBull açıklamasına göre, Taekwondo Poomsae’de Dünya Şampiyonu sporcu Kübra Dağlı, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Türkiye’de Extreme Taekwondo’nun mucidi Shin Min Cheol ile bir araya geldi.

Güney Koreli sporcuyla birçok şehirde eğitimlere katılan Dağlı, Türkiye’de son yıllarda taekwondoya olan ilgide çok fazla bir artış yaşandığını ve Türkiye'nin Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülke olduğunu belirtti.

“Eskiden bu sporda klasmana girecek sporcumuz pek olmazdı. Şu an ise Güney Kore’den sonra bu sporda en başarılı ikinci ülkeyiz. Ve bu gerçekten çok çok büyük bir başarı’’ ifadelerini kullanan Dağlı, kendisi için de beklentilerin yüksek olduğunu ve Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumak istediğini aktardı

. Dağlı “Ufak bir sakatlığım var ama umuyorum birkaç haftaya toparlar ve yeniden ısınmaya başlarım. Uzun zamandır bu büyük turnuvaya hazırlanıyorum. Üzerimde baskı da var elbette. Çünkü son dünya şampiyonu benim ve beklentiler yüksek. Geçen seneden daha iyiyim diyebilirim, yeter ki sakatlığım beni etkilemesin.’’ açıklamasında bulundu.