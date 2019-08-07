Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak

MEHMET ÇETİN - Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen ve büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderilen kiraz, bu yıl ilk kez Güney Kore'ye ihraç edildi.

Dünyada kiraz üretimi yapılan birçok ülkede kiraz hasadı sona ererken Hadim'de, rakımın yer yer 2 bini bulduğu yaylalarda kiraz hasadı bütün hızıyla devam ediyor.

Kirazların büyük bir çoğunluğu ihraç edilirken, her yıl ihracat yapılan ülkelere yenisi ekleniyor. Bu yıl da Güney Kore Tarım Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'den Güney Kore'ye ilk defa Hadim'den kiraz ihracatı başladı.

Hadim Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine, ilçelerinde 34 bin dekarda kiraz üretimi yapıldığını ve bu yıl yaklaşın 18 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

İlçelerinde 600 rakım ile 1900 rakım arasında kiraz üretimi yapıldığını ve bu yüzden kiraz sezonunun uzun bir süreyi kapsadığını ifade eden İşcan, "Aladağ tarafında haziran ayında başlayan hasat, yüksek kesimlerde ağustos sonunu bulabiliyor. Bu 3 aylık sezon büyük bir avantaj. Her yerde kiraz bitmişken bizde halen hasat devam ediyor. Şu anda ülkemizde Hadim, Kahramanmaraş'ın bazı yerleri ve Darboğaz'da kiraz var. Bunlar son turfanda kiraz. Bu bir avantaj." diye konuştu.