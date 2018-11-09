Güney Kore'nin yeni Maliye Bakanı Hong Nam-ki oldu

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Güney Kore Devlet Baykanı Moon Jae-in, Baş Politika Danışmanı ile Maliye Bakanı'nı değiştirdi.
Jang Ha-sung'u Baş Politika Danışmanlığı'ndan alan Moon, yerine Sosyal Politika Danışmanı Kim Soo-hyun'u getirdi. Görevden alınan Maliye Bakanı Kim Dong-yeon'un yerine de Hong Nam-ki atandı.
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