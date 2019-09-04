Güneydoğu Anadolu'dan 187 ülkeye 5,7 milyar dolar ihracat

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) yılın ocak-ağustos döneminde 187 ülkeye 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2019'da Gaziantep'ten 554 milyon dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 671 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu yılın 8 aylık diliminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 187 ülkeye 5,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatın daha da artırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve 2019 yılının son dört aylık diliminde de yeni rekorlara imza atmak istediklerini kaydetti.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Kileci, "Gaziantep'te 2019 yılı Ağustos rakamı beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşmiştir. İhracat artışımız kesintisiz bir şekilde sürmüştür." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat kültürünün yerleştiğini ve ihracatçının dijital dönüşüme uyum sağlamaya başladığını aktaran Kileci, şunları kaydetti: