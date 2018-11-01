FİNANS

Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

GAİB tarafından 10 aylık dönemde 187 ülkeye 6 milyar 995 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) 10 ayda 187 ülkeye 6 milyar 995 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından 2018 Ocak-Ekim döneminde kayıt altına alınan ihracatın, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7'lik artışla toplam 6 milyar 995 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İhracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 49 ile ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 20'yle ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 11'le üçüncü sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, bölgeden Ocak-Ekim döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Almanya, İsrail ve Belçika’nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, makina halıları, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarlarının en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu kaydedildi.

- Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olan Gaziantep'ten ihracatın ise 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4’lük bir artışla toplam 5 milyar 679 milyon dolara ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentin, Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6. ili konumundaki yerini koruduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM verilerine göre ekim ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1'lik artışla 15,7 milyar dolar olduğunu, böylece Türkiye tarihinde aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoruna imza atıldığını kaydetti.

Türkiye’nin ihracat performansına bölge olarak önemli katkıda bulunduklarını ifade eden Kileci, ihracat hedeflerini yakalamak için önemli çalışmalar yürütüldüğünü, bu çalışmaların ihracatın daha da artırılması için umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GAİB Gaziantep ihracat

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