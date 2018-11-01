Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) 10 ayda 187 ülkeye 6 milyar 995 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından 2018 Ocak-Ekim döneminde kayıt altına alınan ihracatın, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7'lik artışla toplam 6 milyar 995 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İhracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 49 ile ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 20'yle ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 11'le üçüncü sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, bölgeden Ocak-Ekim döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Almanya, İsrail ve Belçika’nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, makina halıları, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarlarının en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu kaydedildi.