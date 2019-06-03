Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta yüzde 7,2 artışla 803 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, mayısta Gaziantep ve bölge ihracatının geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdiğini aktardı.

Bu istikrarlı artışın en belirgin sebebinin, artık dünya pazarlarında yer bulmakta zorlanmayan, üretiminde teknolojiyi imkanları ölçüsünde kullanan azimli ihracatçılar olduğunu ifade eden Kileci, Gaziantep'teki sanayici ve iş insanlarının da üretimlerini hızla büyüterek bölge ve ülke ihracatına katkı yaptığını belirtti.

Kileci şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz “E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm” eğitimimize duyulan yoğun ilgi de gösterdi ki artık ihracatçı firmalarımız günümüz ticaretinin gereklerinin ve iş yapış biçimlerinin farkında olarak aksiyon alıyorlar ve kendilerini dijital anlamda dönüştürerek e-ihracatlarına hız vermek istiyorlar. Bu farkındalık ve beraberinde gösterilen çaba orta ve uzun vadede daha da yüksek ihracat rakamlarını getirecek ve bizlere sürekli yeni rekorlar kırdıracaktır."