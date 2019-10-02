FİNANS

Güneydoğu Anadolu'dan ihracat artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine üye firmalarca eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 arttı - GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: - "Komşu ülkelerle sorunların çözümü yolunda önemli adımlar atıldı. Önümüzdeki süreçte yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inanıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) üye firmalar tarafından eylül ayında yapılan ihracatın tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 806 milyon 875 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, eylülde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 189 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.

Kileci, geçen ay ihracatta sevindirici bir artış yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"GAİB tarafından Eylül 2019'da kayıt altına alınan ihracat 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 9,5 artışla 806 milyon 875 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep'in Eylül 2019 ihracatı ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 659 milyon 859 bin dolar oldu. Komşu ülkelerle sorunların çözümü yolunda önemli adımlar atıldı. Önümüzdeki süreçte yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inanıyoruz."

Kileci, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 46'lık payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,7 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Güneydoğu Anadolu ihracat

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