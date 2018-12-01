FİNANS

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

GAİB tarafından 11 aylık dönemde 189 ülkeye 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) 11 ayda 189 ülkeye 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,29 artışla 794,26 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

İhracatın ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 49 ile ilk sırada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 20'yle ikinci, Afrika ülkelerinin ise yüzde 11'le üçüncü sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, bölgeden ocak-kasım döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Almanya, İsrail ve Belçika’nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2018 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

Bölgeden 11 aylık dönemde toplam 7 milyar 782 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep’ten yapılan ihracat kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,44 artışla 665,64 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın daha fazla artacağına inanıyoruz. Dünya pazarlarının en önemli aktörleri haline gelen ihracatçılarımızın ülke kalkınması için üzerine düşeni fazlasıyla yaparak hedeflerimize ulaşmamız yönünde çabalar sarf edeceklerini biliyor, bu çabalarından dolayı bütün ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Elde edilen ihracat başarısında rol alan herkesi kutluyorum."

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Anahtar Kelimeler:
GAİB Gaziantep ihracat

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