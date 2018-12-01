Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) 11 ayda 189 ülkeye 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,29 artışla 794,26 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

İhracatın ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 49 ile ilk sırada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 20'yle ikinci, Afrika ülkelerinin ise yüzde 11'le üçüncü sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, bölgeden ocak-kasım döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Almanya, İsrail ve Belçika’nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2018 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

Bölgeden 11 aylık dönemde toplam 7 milyar 782 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Kileci, şunları kaydetti: