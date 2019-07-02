Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından haziranda yapılan ihracatın, 2018'in aynı ayına göre yüzde 12,9 düşerek 516 milyon 937 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ocak-haziran döneminde ise bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4'lük artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,5'lik payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 20,5 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen ay 183 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya ve İsrail’in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu ifade edildi. Açıklamada, en çok ihracatı yapılan ürünlerin ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim grupları olduğu vurgulandı.