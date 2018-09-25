Güneydoğu ihracatçısının gözdesi Irak

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğince (GAİB) yılın 8 ayında en çok dış satım Irak'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölge ihracatı ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Söz konusu dönemde 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğulu ihracatçılar, ocak-ağustos döneminde en çok ihracatı ise Irak'a gerçekleştirdi. Geçen yılın 8 aylık döneminde 1 milyar 826 milyon dolar olan bu ülkeye ihracat, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 592 milyon dolara geriledi. Düşüşe rağmen Güneydoğu'nun ihracat rakamının yüzde 29,2'si Irak'a gerçekleştirilmiş oldu.

Bölgenin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında, Irak'ı 392,6 milyon dolarla ABD, 374,7 milyon dolarla Suriye, 204,4 milyon dolarla İtalya takip etti.

