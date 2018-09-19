Güneydoğu ihracatçısının gözdesi tekstil

GAZİANTEP (AA) - İhracat rakamlarını her geçen gün büyüten Güneydoğu Anadolu ihracatçısı, yılın 8 ayında en çok tekstil ürünü ihraç etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölge ihracatı ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Söz konusu dönemde 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğulu ihracatçılar, ocak-ağustos döneminde en çok tekstil ürünü ihraç etti.

Geçen yılın 8 aylık döneminde 1 milyar 730 milyon 75 bin 39 dolar olan bölgenin tekstil ürünü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,97 artışla 1 milyar 885 milyon 209 bin 694 dolara yükseldi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğine işaret etti.

Bu anlamda bölge sanayi ve ihracatını topyekun ayağa kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Kileci, daha çok üretip daha çok satarak sanayici ve ihracatçıların sıkıntılarını minimum seviyeye indirmek istediklerini kaydetti.

