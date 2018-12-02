FİNANS

Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Yılın 11 ayında 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öncü sektörü, ihracatın yaklaşık yüzde 34'ünü sağlayan tekstil oldu

GAZİANTEP (AA) - İhracatını her geçen yıl artıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok döviz girdisi sağlayan sektörü 2 milyar 653 milyon dolarla tekstil oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, yılın 11 ayındaki ihracat girdisini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artırarak 7 milyar 782 milyon 246 bin dolara yükseltti.

Güneydoğulu ihracatçılar, bu süreçte en çok ihracatı tekstil ve ham maddeleri alanında gerçekleştirdi. Bölge tekstilcileri, yılın 11 ayında 2 milyar 653 milyon 174 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 420 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğulu tekstilciler, böylelikle bu yıl ihracatını yüzde 9,6 artırdı.

Tekstilciler, 2018 yılının 11 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatın yüzde 34,1'lik kısmını gerçekleştirerek bölgenin öncü sektörü oldu.

Bölge ihracatının en çok satış gerçekleştirilen ürünlerinde tekstili yüzde 24,7 ile hububat ve bakliyat, yüzde 17,8 ile de halı izledi.

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacakRüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak
Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdıDöviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakliyat Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği halı hububat ihracat tekstil

En Çok Okunan Haberler

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.