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Güneydoğu turizminde çifte bayram

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin gözdesi oldu - Gaziantep'ten başlayıp Mardin'e kadar uzanan turizm rotasında 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe, güneşin en güzel doğup battığı Nemrut Dağı ve tarihi taş evleriyle Mardin, gözde ziyaret noktalarından bazıları

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR/HALİL FİDAN - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bayram tatilini fırsat bilenlerin ilgi odağı oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör ve sınır olayları nedeniyle geçmiş yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu turizmi, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde adeta küllerinden yeniden doğuyor.

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili süresince önceden rezervasyon yaptırmayan tatilciler otel bulmakta güçlük çekti. Otellerdeki rezervasyonların yüzde 90'ün üzerinde seyrettiği söz konusu illerde, turizmle direkt veya dolaylı olarak bağlantılı olan sektörler çifte bayram yaşadı.

- Rota Gaziantep'ten başlıyor

Gastronomi turizmiyle de dikkati çeken Gaziantep'te bayram süresince ziyaretçi hareketliliği yaşandı.

Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldı.

Ziyaretçiler, restoranların da yoğun olduğu kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmayan pek çok kişi konaklayacak yer bulmakta zorlandı.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü yemeklerden tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, müzeleri de ziyaret ediyor.

- Tarih yolculuğu

Gaziantep'ten başlayan Güneydoğu tatil rotası, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamlayanların sonraki durakları, en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Halfeti ile tarihi Harran ilçeleri ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgenin merkezi konumundaki Şanlıurfa oluyor.

Yerli ve yabancı turistler, ardından Perre Antik Kenti ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak belirtilen Nemrut Dağı'nı sınırlarına sığdıran Adıyaman'ı geziyor. Tatilcilerin son durağı ise Diyarbakır'daki zengin tarihi mekanlar ve taş evleriyle dikkati çeken Mardin.

- Turizmcilerin sevinci

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bölgede turizm sezonlarının yoğun geçtiğini ve bunun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bölgenin sıcak olmasından dolayı normalde bu dönemin sakin geçtiğine dikkati çeken Çoban, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sayesinde sıcak havaya rağmen insanlar adeta bölgeye akın etti. Şanlıurfa ve bölgede otel, konukevleri ve misafirhaneler ciddi bir doluluğa ulaştı. Şanlıurfa'da neredeyse yer bulmak imkansız hale geldi. Bu durum tabii ki kentin ekonomisine ve esnafa katkı sunuyor. Eylül ayında havaların serinlemesiyle bu yoğunluk daha da artacaktır. Kurban Bayramı bu anlamda bölge turizmine çiftte bayram yaşatmış oldu."

Diyarbakır'dan Gaziantep'e turist kafilesi getiren turist rehberi Halit Aygat da özellikle 2014'ten itibaren bölgeye yoğun bir turist ilgisi olduğunu kaydetti.

Özellikle kültür turları için bölgeyi tercih edenlerin Gaziantep'ten başlayarak Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'ı görmek istediğini anlatan Aygat, "Bölgeye son dönemde yoğun olarak turist akını var. Nisan ve haziran ayları arasında otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'dü. Şimdilerde ise ekim ayına kadar yine oteller neredeyse dolu. Kurban Bayramı da beklenenden daha iyi durumda. Bayram döneminde en çok Zeugma Müzesi, Harran ve Göbeklitepe'ye talep geldi. Buraya daha çok batı illerinden turistler geldi. Özellikle de bayramın ikinci gününden itibaren bölgede turlarda yer kalmadı." diye konuştu.

- Tatilciler de memnun

Kahramanmaraş'tan tatil dolayısıyla Şanlıurfa'ya gelen Nevzat Yeşiltaş ise Kurban Bayramı'nı kutladıktan sonra farklı bir atmosfer için ailesiyle tatile çıktıklarını ve sıcak havaya rağmen keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Gaziantep, Halfeti, Balıklıgöl ve Harran'ı ziyaret etme imkanı bulduklarını aktaran Yeşiltaş, "Hem gözümüze hem midemize hitap eden bizim için iyi bir bayram tatili oldu. Daha öncede çok kez geldik bundan sonra da fırsat buldukça gelmeye devam edeceğiz. Sıcak havada biz bu kadar yoğunluk yaşanacağını beklemiyorduk ama Türkiye'nin birçok yerinden insanlar buradalar. Biz de Mardin'i ziyaret ettikten sonra tatili tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'dan memleketi Halfeti'ye gelen Salih Koç ise burada doğal güzellikler eşliğinde piknik yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Gaziantep'e Manisa'dan gelen Gülden Budak da genelde batı illerinde Güneydoğu'nun yemekleriyle tanındığını ancak bölgedeki tarihi dokunun da çok etkileyici olduğunu belirtti.

Güneydoğu turizminde çifte bayram

- Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin gözdesi oldu - Gaziantep'ten başlayıp Mardin'e kadar uzanan t

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Balıklıgöl Gaziantep Göbeklitepe kurban bayramı Şanlıurfa tatil turizm

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