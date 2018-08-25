Güneydoğu turizminde çifte bayram

Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili süresince önceden rezervasyon yaptırmayan tatilciler otel bulmakta güçlük çekti. Otellerdeki rezervasyonların yüzde 90'ün üzerinde seyrettiği söz konusu illerde, turizmle direkt veya dolaylı olarak bağlantılı olan sektörler çifte bayram yaşadı.

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör ve sınır olayları nedeniyle geçmiş yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu turizmi, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde adeta küllerinden yeniden doğuyor.

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR/HALİL FİDAN - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bayram tatilini fırsat bilenlerin ilgi odağı oldu.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü yemeklerden tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, müzeleri de ziyaret ediyor.

Ziyaretçiler, restoranların da yoğun olduğu kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmayan pek çok kişi konaklayacak yer bulmakta zorlandı.

Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldı.

Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamlayanların sonraki durakları, en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Halfeti ile tarihi Harran ilçeleri ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgenin merkezi konumundaki Şanlıurfa oluyor.

Yerli ve yabancı turistler, ardından Perre Antik Kenti ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak belirtilen Nemrut Dağı'nı sınırlarına sığdıran Adıyaman'ı geziyor. Tatilcilerin son durağı ise Diyarbakır'daki zengin tarihi mekanlar ve taş evleriyle dikkati çeken Mardin.

- Turizmcilerin sevinci

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bölgede turizm sezonlarının yoğun geçtiğini ve bunun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bölgenin sıcak olmasından dolayı normalde bu dönemin sakin geçtiğine dikkati çeken Çoban, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sayesinde sıcak havaya rağmen insanlar adeta bölgeye akın etti. Şanlıurfa ve bölgede otel, konukevleri ve misafirhaneler ciddi bir doluluğa ulaştı. Şanlıurfa'da neredeyse yer bulmak imkansız hale geldi. Bu durum tabii ki kentin ekonomisine ve esnafa katkı sunuyor. Eylül ayında havaların serinlemesiyle bu yoğunluk daha da artacaktır. Kurban Bayramı bu anlamda bölge turizmine çiftte bayram yaşatmış oldu."