'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İSTANBUL Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, yaklaşık 2 milyon kişiyle istihdamda ayrı bir yere sahip olan tekstilde kadının çok önemli olduğunu belirterek, "Bununla ilgili de projelerimiz var özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni üretim alanları açmak özellikle de genç kızlarımıza iş sahası açmak gibi projelerimiz var" dedi.

Tekstilin Türkiye'nin en önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Ahmet Öksüz, tekstil ve hazır giyim olarak 2018 yılını 26 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve yüzde 4 gibi bir büyüme gerçekleştiğini söyledi. Öksüz, "Sanayi üretiminden aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 civarında. 1 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör sadece üretimde. Bunu perakende ile değerlendirdiğimizde 2 milyon istihdam sağlayan bir sektör ve istihdamımızda da düşüş olmadı 2018 yılı içerisinde. Sektör büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

'KADIN, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Tekstil sektöründe ihracat artışının istihdam artışı anlamına geldiğine dikkat çeken Ahmet Öksüz, şöyle devam etti: