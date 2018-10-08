FİNANS

Güneydoğu'da ihracat hedefi 8,5 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: - "Eğitime ve insana yatırım yaparsak ihracatımızın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Her geçen gün ülke ekonomisine daha fazla döviz girdisi sağlayan Güneydoğulu ihracatçılar, 2018 yılını 8,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ocak-Eylül 2018 döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 6,2 milyar dolara ulaştı.

185 ülkeye ürün gönderilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif şehri ise 5,1 milyar dolarlık ihracatla Gaziantep oldu.

Bölge ihracatının yüzde 49’luk bölümü Ortadoğu ülkelerine yapılırken, Ortadoğu'yu yüzde 19,9 ile AB, yüzde 11,4 ile de Afrika ülkeleri izledi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, AA muhabirine, GAİB olarak bölge ve ülke ihracatına çok önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı sürece rağmen ihracatın başarılı şekilde ilerlediğini anlatan Kileci, şunları kaydetti:

"Daha iyileri elbette yapılabilir ancak bu şartlarda yapılabilecek en doğru işleri yapıp katkı sağlıyoruz. Birlik olarak, bu yıl geride kalan 9 aylık dönemde 6,2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Gaziantep’in ihracat rakamı ise 5,1 milyar dolar seviyelerinde. Bölgemizden yapılan ihracatın yıl sonu itibarıyla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu rakam 2017 yılına göre yüzde 5,4’lük bir ihracat artışı anlamına geliyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum değerlendirildiğinde, bu artış oranının makul bir oran olacağını söyleyebiliriz."

- Türkiye'de en çok ihracat yapan 6. il Gaziantep

Kileci, Gaziantep'in en çok ihracat yapan 6. şehir konumunda olduğunu dile getirerek, bu yerlerini de koruduklarını belirtti.

Bu listenin 5. sırasında Ankara'nın bulunduğunu anlatan Kileci, "Aslında biz Ankara'nın biraz önündeydik ama son yıllarda Ankara özellikle savunma sanayisinde yapılan büyük yatırımlarla, bizim önümüze geçti. Amacımız ihracatımızı daha da artırarak Gaziantep’in sıralamadaki yerini daha da yukarı taşımak olacaktır.” dedi.

- İhracatçılara yönelik eğitim hamlesi

Kileci, ihracatın her zaman daha farklı bir bakış açısı gerektirdiğine dikkati çekti.

İç piyasadaki dinamiklere dayanarak ihracat yapmanın mümkün olmadığını, o yüzden ihracatçılara doğru bilgilerin aktarılması gerektiğini ifade eden Kileci, bu anlamda birlik olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirtti. Kileci, şöyle devam etti:

"Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gerek Ticaret Bakanlığımızdan gerekse de Türkiye İhracatçılar Meclisinden aldığımız desteklerle bölge ihracatçılarını eğitmek için çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Nizip ve Gaziantep'te ihracata yönelik çeşitli eğitimler verildi. Eğitime ve insana yatırım yaparsak ihracatımızı çok daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kileci GAİB Güneydoğu ihracat

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