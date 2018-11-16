Güneydoğu'da organik ürünlerin katma değeri artırılıyor

Bu hafta hizmete sunulan tesiste, hasadı süren organik narların işlenmesine başlandı. Ürünlerden elde edilecek nar suyu, yağı, çekirdeği ve çekirdek tozu gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılacak.

GAP'ın merkezi Şanlıurfa başta olmak üzere bölge illerinde üretilen, nardan üzüme, elmadan armuda varıncaya kadar birçok organik ürün, tesislerde öğretim üyeleri öncülüğünde işlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Harran Üniversitesi (HRÜ) ve Şanlıurfa Teknokent iş birliğiyle "Organik Meyve Yetiştiricilerine İnovasyon Aktarma Amaçlı Organik Meyve İşleme Pilot Projesi" kapsamında, merkez Haliliye ilçesinin Ulubatlı Mahallesi'ndeki bir dönüm alan üzerine yaptırılan tesis, yıllık 100 ton meyve işleme kapasitesine sahip.

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da hizmete sunulan "Organik Meyve İşleme Tesisi", Güneydoğu'da devletin sunduğu destek ve teşviklerle hızla yaygınlaşan organik tarım ürünlerinin yurt içine ve dışına işlenerek sunulmasına ve akademik çalışmalar yürütülmesine imkan sağlayacak.

Tesiste önümüzdeki dönemde, bölgede yetişen organik ürünlerin tamamı işlenebilecek.

Bölge üniversitelerindeki ziraat ve gıda mühendisliği öğretim üyeleri ve öğrenciler için de çalışma sahası olacak tesis, farklı sektörlere yatırım yapmak isteyen sanayicilere de örnek olacak.

- "GAP'ın dünya ölçeğinde potansiyeli var"

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 10 yıldır Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik desteğiyle "GAP Organik Tarım Küme Projesi"ni yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda verilen destek ve teşviklerle bölgede birçok çiftçinin organik meyve üretmeye yöneldiğini vurgulayan Açıkgöz, bölge illerinin organik tarımdaki potansiyelinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ciddi rekabet kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Açıkgöz, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki üreticilerin, dünyada hızla artan organik gıda ihtiyacına katkı sunmak için gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede pamuktan, zeytine, baldan nar ekşisine kadar birçok ürünün organik olarak üretildiğini vurgulayan Açıkgöz, yine bu kapsamda çiftçiler arasında birlikler kurularak fikir alışverişlerinin yapıldığını aktardı.