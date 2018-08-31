Güneydoğu'da verimli domates arayışları

Domates çeşitlerinin kuraklık ve sıcaklığın yanında tuzlanmayla da mücadele ettiğini vurgulayan Çetiner, "Biz domates yetiştirdiğimiz zaman sıcağa, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bir çeşit olabilir mi diye düşündük. Arkadaşlarımızın bu konuda hazırladığı proje TAGEM tarafından desteklendi ve bu yıl proje kapsamında domates çeşitleri üzerinde incelemelerimize başladık." dedi.

Çetiner, bölge halkı tarafından ekimi en çok yapılan 13 yerel ile 2 tescilli domates çeşidinin ekimini gerçekleştirdiklerini kaydederek, domates çeşitlerinin kuraklık, sıcaklık ve tuzluluk testlerine tabi tutulduğunu ifade etti.

- Ön plana çıkacak çeşitler tescil edilecek

Hangi çeşidin zorlu koşullarda daha fazla verim vereceğinin tespit edileceğini aktaran Çetiner, şöyle devam etti:

"Biz bu domates çeşitlerini kendi aralarında yarıştıracağız. Şu anda sadece sıcaklığa değil, kuraklık ve tuzluluğa dayanıklı çeşitler ön plana çıkmaya başladı. Ümitvar olan birkaç çeşidimiz görülüyor. 3 yıl sürecek projede belki yerelde halkımızın Kilis'te ve Şanlıurfa'nın Siverek ile Suruç ilçelerinde ekmiş olduğu bir çeşit ön plana çıkacak ve bu çeşit tescile sunulacak, tescil edilecek. Domates bitkisi sıcaktan en çok etkilenen bitkilerden bir tanesi, amacımız hem sıcağa hem kuraklığa hem de toprağın tuzluluğuna dayanıklı bir çeşit elde etmek."