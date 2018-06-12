FİNANS

Güneydoğu'dan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Bölgeden yılın ilk 5 ayında, 857 milyon 849 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden yılın ilk 5 ayında 857 milyon 849 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Altunkaya’nın öncülüğünde GAİB’de gerçekleştirilen toplantıda, ihracatın ve sektörün sorunları değerlendirildi.

Altunkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, bölge ihracatına önemli katkı sağladıklarını, bu katkının gelecek aylarda artarak devam edeceğini belirterek, "İnsanlık yaşamını idame ettirmek için gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle gıda ve gıda mamullerine ilgi sürekli artmaktadır. Kaliteli ve yenilikçi ürünlerle ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Avrupa’dan Afrika’ya geniş bir alana ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeden birçok farklı kalemde dış satım yaptıklarını vurgulayan Altunkaya, bunun başında buğday ununun geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgeden yılın ilk 5 ayında 857 milyon 849 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı. Ürün bazında ise sırasıyla ilk sırada, 189 milyon 132 bin dolarlık buğday unu, ikinci sırada 164 milyon 723 bin dolarla makarna, üçüncü sırada 104 milyon 499 bin dolarla da bisküvi ve pasta var. İhracatın kalan kısmını da diğer ürünler oluşturuyor."

- İhracatta aslan payı Ortadoğu’nun

Altunkaya, 152 ülkeye ürün gönderdiklerini ancak ihracatta aslan payını Ortadoğu ülkelerinin aldığını belirterek, bu bölgeye 5 ayda 600 milyon 907 bin dolarlık ihracat yaptıklarını vurguladı.

Bu bölgeyi 181 milyon 416 bin dolarla Afrika ülkelerinin ve 31 milyon 61 bin dolarla da Amerika ülkelerinin izlediğini ifade eden Altunkaya, ülke bazında ise 421 milyon 85 bin dolarla Irak’ın öne çıktığını, bu ülkeyi 102 milyon 402 bin dolarla savaş altındaki Suriye’nin takip ettiğini sözlerine ekledi.

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Gaziantep Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri Başk ihracat

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