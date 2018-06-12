Güneydoğu'dan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden yılın ilk 5 ayında 857 milyon 849 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Altunkaya’nın öncülüğünde GAİB’de gerçekleştirilen toplantıda, ihracatın ve sektörün sorunları değerlendirildi.

Altunkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, bölge ihracatına önemli katkı sağladıklarını, bu katkının gelecek aylarda artarak devam edeceğini belirterek, "İnsanlık yaşamını idame ettirmek için gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle gıda ve gıda mamullerine ilgi sürekli artmaktadır. Kaliteli ve yenilikçi ürünlerle ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Avrupa’dan Afrika’ya geniş bir alana ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeden birçok farklı kalemde dış satım yaptıklarını vurgulayan Altunkaya, bunun başında buğday ununun geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: