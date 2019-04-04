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Güneydoğu'dan ihracat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

GAİB tarafından mart ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,56 artarak 764 milyon dolar oldu - Bölgenin lokomotif kenti Gaziantep'in aynı dönemdeki ihracatı ise yüzde 4,47 artışla 642 milyon dolara ulaştı - GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "İhracatçımızın, sanayicimizin üretime kattığı değer sayesinde bugün ihracat rakamlarımızda rekor seviyeleri görüyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,56 artışla yaklaşık 764 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay bölgenin lokomotif kenti Gaziantep'in ihracatının da yüzde 4,47 artışla 642 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Geçen ay bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,56 artarak 763,8 milyon doları aştığını belirten Kileci, " Sanayicimizin üretime kattığı değer sayesinde bugün ihracat rakamlarımızda rekor seviyeleri görüyoruz. Bu katma değer aslında ihracatçılarımızın ve sanayicilerimizin üretimde artık inovatif çözümler üretmeye başladığına, tasarımı öncelediklerini ve beraberinde gelen markalaşma sürecinin hızlandığına işaret ediyor. Bu çabalar devam ettikçe ihracatımızdaki yükselişin devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kileci, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk üç ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışın devam ettiğini vurgulayarak, ocak-mart döneminde bölgeden, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,78 artışla 2 milyar 163 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 8,3 artışla 1 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son aylarda gündemde önemli ölçüde yer tutan yerel seçimlerin artık geride kaldığını, asıl meselenin ve reel gündemin ekonomi ve ihracat olması gerektiğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin tüm bileşenleri ile eski büyüme trendimizi yakalamak için çalışmalıyız. Yakında açıklanacak yapısal reform paketinin bu trendi yakalamakta büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Uzun süre seçim gibi bir gündemimiz olmayacağından, artık kamu ve özel kesimin tamamıyla ekonomik atılım ve gelişime odaklanmasıyla yüksek oranlı büyüme bandına hızla girileceğini öngörüyoruz. Ülkemiz, hak ettiği ekonomik refaha emin adımlarla ilerleyecektir."

- Bölgeden 176 ülkeye ihracat

Kileci, bölgeden ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,1 payla ile ilk sırada yer aldığını, AB ülkelerinin yüzde 21 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-mart döneminde 176 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğunu kaydeden Kileci, halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları arasında yer aldığını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
GAİB Gaziantep Güneydoğu ihracat

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