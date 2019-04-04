Güneydoğu'dan ihracat arttı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,56 artışla yaklaşık 764 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay bölgenin lokomotif kenti Gaziantep'in ihracatının da yüzde 4,47 artışla 642 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Geçen ay bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,56 artarak 763,8 milyon doları aştığını belirten Kileci, " Sanayicimizin üretime kattığı değer sayesinde bugün ihracat rakamlarımızda rekor seviyeleri görüyoruz. Bu katma değer aslında ihracatçılarımızın ve sanayicilerimizin üretimde artık inovatif çözümler üretmeye başladığına, tasarımı öncelediklerini ve beraberinde gelen markalaşma sürecinin hızlandığına işaret ediyor. Bu çabalar devam ettikçe ihracatımızdaki yükselişin devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kileci, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk üç ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışın devam ettiğini vurgulayarak, ocak-mart döneminde bölgeden, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,78 artışla 2 milyar 163 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 8,3 artışla 1 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.