FİNANS

Güneydoğulu 2 bin 800 çocuk enerji tiyatrosunda buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

Güneydoğulu 2 bin 800 çocuk enerji tiyatrosunda buluştu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), hizmet bölgesindeki 2 bin 800 çocuğu enerji verimliliğinin anlatıldığı "Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları" adlı tiyatro oyunuyla buluşturduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği bilinci kazandırmak için enerji konularının eğlenceli bir dille anlatıldığı tiyatro oyunu Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 5 günde 11 ayrı gösteri ile çocuklarla buluştu.

"Tasarrufla Hayat Daha Güzel" vurgusu ile çocuklara enerji kaynaklarının tanıtıldığı oyunda, tasarrufun önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, enerjinin verimli kullanılmasının ülkenin ve ekonominin geleceğine önemli katkılarda bulunacağını belirterek, "Enerjinin bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge halkına verimliliğin ve tasarrufun önemini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, enerji verimliliği hakkındaki projeleri öne çıkaran "Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları" gösterisinin sponsorü olarak, hizmet bölgemizde 2 bin 800 çocuğumuza ulaşmasını sağladık. Çocukların katılımı ve oyunu keyifle izlemeleri faydalı bir projeyi hayata geçirdiğimizi gösterdi. Çocuk ve gençleri bilinçlendirmek, milli enerjimizin geleceği için son derece önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen "Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları" adlı gösteri, Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenci tarafından izlendi.

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Dicle elektrik Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları Enerji verimliliği tasarruf

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