Güneydoğulu halıcılar İngiltere yolcusu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğulu halıcıların İngiltere'nin Harrogate kentinde 15-17 Eylül'de düzenlenecek "The Flooring Show 2019" fuarına katılacağı bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, "The Flooring Show 2019" fuarının dünya halı sektörünün en önemli fuarları arasında yer aldığını belirtti.

Kendisinin kafile başkanlığını yapacağı heyetin fuarla ilgili hazırlıklarını tamamladığını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Harrogate kentinde 15-17 Eylül'de düzenlenecek "The Flooring Show 2019" fuarına katılacağız.Fuarda Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği adına bir stant açılacak olup, burada tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirirken dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan alım heyetleriyle de görüşmeler yapacağız. İngiltere bizim için önemli bir pazar. Türkiye'nin ve Gaziantep'in en fazla halı ihracatı gerçekleştirdiği altıncı ülke konumunda. Hedefimiz, mevcut pazarımızı koruyarak buradaki pazar payımızı artırmak. İngiltere'ye 2018 yılında 45 milyon 284 bin dolarlık, ocak-ağustos döneminde ise 37 milyon 753 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'de halı endüstrisi, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahiptir ve bu rakamın yüzde 66,5'i Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından parça makine halısı olarak ihraç edilmektedir. Ayrıca, Gaziantep, önemli yatırımlara ve artan kapasiteye sahip makine halılarının üretimi ve ticaretinde dünya çapında merkezlerden biri haline gelmiştir."