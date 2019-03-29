FİNANS

Güneydoğulu halıcılar ürünlerini Çin'de sergiledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

GAHİB üyesi halı üreticileri, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen "Domotex Yer Döşeme ve Halı Fuarı"na katıldı - GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "Farklı pazarlara girmeden hedeflenen rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle sektör temsilcilerimizle dünyayı dolaşarak mevcut pazarlardaki payımızın korunması ve artırılmasını sağlarken, yenilikçi ürünlerimizle yeni pazarlara da girmeye çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen "Domotex Yer Döşeme ve Halı Fuarı"nda ürünlerini tanıttı.

GAHİB'ten yapılan açıklamaya göre, dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan birlik üyesi halıcılar, 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenen "Domotex Asya/Çin Yer Döşeme ve Halı Fuarı"na katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yeni pazar arayışlarının sürdüğünü, uluslararası fuarları yakından takip ettiklerini belirtti.

Şanghay'da katıldıkları fuarın sadece Çin pazarına yönelik olmadığına, Asya-Pasifik bölgesinin en büyük ve dünyanın ikinci büyük yer kaplamaları fuarı olduğuna dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Fuara hemen hemen bütün ülkelerden üst düzey katılım sağlandı. Fuarların önemini bu gibi etkinliklere katılınca daha iyi anlıyoruz. Yeni iş görüşmeleri ve farklı ülkelerden talepler gelmeye başladı. Farklı pazarlara girmeden hedeflenen rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle sektör temsilcilerimizle dünyayı dolaşarak mevcut pazarlardaki payımızın korunması ve artırılmasını sağlarken, yenilikçi ürünlerimizle yeni pazarlara da girmeye çalışıyoruz."

Kaplan, fuarda Türkiye ve Gaziantep'in güzelliklerini de tanıttıklarını belirterek, "Gaziantep'in hem ticaret ve sanayi yönünü hem de kültür ve gastronomi yönünü anlatıyoruz. Ticaret, sanayi, kültür ve gastronominin bir şehirde toplanması, insanlarda merak uyandırıyor. Uluslararası fuarlar bundan dolayı ürün ve ülke tanıtımı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin fuar GAHİB halı

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