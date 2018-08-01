Güneydoğu'nun ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 7 aylık döneminde 4 milyar 786 milyon 985 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatı ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9'luk artışla 4 milyar 786 milyon 985 bin dolara ulaştı.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,7 payla ilk sırada, AB ülkeleri yüzde 19,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırayla Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya oldu.

Kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile demir-çelik mamulleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olarak kayıtlara geçti.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptığı değerlendirmede, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen gerçekleştirilen ihracat rakamlarının gelecek için umut verici olduğunu ifade etti.