FİNANS

Güneydoğu'nun ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Bölgeden yılın 9 aylık döneminde 6 milyar 197 milyon 538 bin dolarlık ihracat yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 6 milyar 197 milyon 538 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeden ocak-eylül döneminde 185 ülkeye ürün gönderildi.

Bu dönemde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarak 6 milyar 197 milyon 538 bin dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'ten eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 16,1'lik artışla 607 milyon 279 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Kileci, bu yılın 9 aylık döneminde ise kentten yapılan ihracatın tutarının 5 milyar 26 milyon 44 bin dolar olduğunu ifade etti.

Bölge ihracatının yüzde 49 ile en büyük kısmının Ortadoğu ülkelerine yapıldığını belirten Kileci, bu ülkeleri yüzde 19,9 ile AB ülkelerinin, yüzde 11,4 ile de Afrika ülkelerinin izlediğini kaydetti.

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artış Güneydoğu ihracat

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