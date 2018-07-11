FİNANS

Güneydoğunun ihracatını tekstil sırtlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,32 artarak 1 milyar 421 milyon doları aştı

GAZİANTEP (AA) - Ticaret ve sanayi alanında her geçen gün gelişen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında tekstil ve tekstil ürünleri yüz güldürüyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik üyesi ihracatçılar ocak-haziran dönemi dış satımını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artırdı. Bu dönemde bölgeden 182 ülkeye 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracatın yapıldığı sektör tekstil oldu. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 277 milyon 199 bin dolarlık satış yapan tekstil ihracatçıları, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,32'lik artışla 1 milyar 421 milyon 828 bin dolarlık ihracata imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
artış GAİB ihracat tekstil

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