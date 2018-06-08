FİNANS

Güneydoğu'nun yeni nohut çeşidi verimi artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da GAPTAEM tarafından geliştirilen ve önümüzdeki yıllarda çiftçilere dağıtılacak olan "Ubet" isimli tescilli nohut tohumu hem verimiyle hem lezzetiyle yüzleri güldürecek - GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner: - "Hem verim olarak daha üstün, dekar başına 400 kilograma kadar verim veriyor, hem de mutfak değeri anlamında lezzetli ve kısa sürede pişme özelliklerine sahip" - "Ubet sayesinde nohut ithalatının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ekilen nohut çeşitlerinin verimini artırırsak, ithalatımız azalacaktır"

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilerek tescillenen nohut çeşidi, dekarda 400 kilogram verimiyle ekonomiye büyük katkı sunacak.

Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla çalışan GAPTAEM mühendislerinin, 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü araştırma sonucu yeni bir nohut çeşidi geliştirildi.

Tescili yapılarak "Ubet" ismi verilen yeni çeşit, verimi dekar başına 400 kilograma çıkaracak.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok geniş bir tarımsal alana sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini, çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Kurum olarak bugüne kadar çok sayıda bitki çeşidi geliştirdiklerini ve tescilini yaptıklarını belirten Çetiner, geliştirdikleri tohum çeşitleriyle bölgenin tarımına büyük katkı sunduklarını ifade etti.

Çetiner, ıslah çalışmalarının uzun soluklu işler olduğunu vurgulayan Çetiner, "Ubet" ismini verdikleri yeni bir nohut çeşidinin tescilinin yapıldığını kaydetti.

Yeni çeşidin üstün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Hem verim olarak daha üstün, dekar başına 400 kilograma kadar verim veriyor, hem de mutfak değeri anlamında lezzetli ve kısa sürede pişme özelliklerine sahip. Bir çeşit tescil edilirken bölgedeki diğer tescilli çeşitlerden daha üstün özelliklere sahip olması şartıyla tescilleniyor. Ubet çeşidimiz de daha üstün özelliklere sahip olduğu için tescil edildi. İnşallah yeni çeşidimizi gelecek yıllarda çiftçiye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Çetiner, bölgede sertifikalı tohum bulmanın zorluğuna değinerek, nohut ıslah çalışmalarımız devam ettiğini ve bu kapsamda 5 çeşidin daha tescili için çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda sertifikalı tohum azlığı nedeniyle üreticilerin nohut ve mercimek üretimi yapmaktan vazgeçtiğini anlatan Çetiner, "Yeni nohut çeşidimizin bölgemizin özellikle kuzeyinde tercih edileceğini düşünüyoruz. Ubet sayesinde nohut ithalatının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ekilen nohut çeşitlerinin verimini artırırsak, ithalatımız azalacaktır." dedi.

- "Hastalıklara karşı daha toleranslı"

Islah projesini yürüten yüksek ziraat mühendisi Mahmut Gayberi de nohut ve mercimek çeşitleri üzerinde ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Özellikle bölgenin tarım şartlarına uyum sağlayabilen ürünler geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Gayberi, "Geliştirdiğimiz Ubet nohut çeşidimiz hastalıklara karşı daha toleranslı ve tane büyüklüğü ile ön plana çıkmaktadır. Normal nohut çeşitlerinin 100 tanesi 40-45 gram gelirken, Ubet çeşidimizin 10 tanesi 49-50 gram gelmektedir. Yine 9 milimetrelik elekte elendiğinde, nohudun yüzde 31-35'i elekte kalmaktadır. Bu rakamlar normal nohut çeşitlerine göre çok yüksektir." diye konuştu.

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