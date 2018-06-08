Güneydoğu'nun yeni nohut çeşidi verimi artıracak

Kurum olarak bugüne kadar çok sayıda bitki çeşidi geliştirdiklerini ve tescilini yaptıklarını belirten Çetiner, geliştirdikleri tohum çeşitleriyle bölgenin tarımına büyük katkı sunduklarını ifade etti.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok geniş bir tarımsal alana sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini, çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Yeni çeşidin üstün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Hem verim olarak daha üstün, dekar başına 400 kilograma kadar verim veriyor, hem de mutfak değeri anlamında lezzetli ve kısa sürede pişme özelliklerine sahip. Bir çeşit tescil edilirken bölgedeki diğer tescilli çeşitlerden daha üstün özelliklere sahip olması şartıyla tescilleniyor. Ubet çeşidimiz de daha üstün özelliklere sahip olduğu için tescil edildi. İnşallah yeni çeşidimizi gelecek yıllarda çiftçiye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Çetiner, bölgede sertifikalı tohum bulmanın zorluğuna değinerek, nohut ıslah çalışmalarımız devam ettiğini ve bu kapsamda 5 çeşidin daha tescili için çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda sertifikalı tohum azlığı nedeniyle üreticilerin nohut ve mercimek üretimi yapmaktan vazgeçtiğini anlatan Çetiner, "Yeni nohut çeşidimizin bölgemizin özellikle kuzeyinde tercih edileceğini düşünüyoruz. Ubet sayesinde nohut ithalatının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ekilen nohut çeşitlerinin verimini artırırsak, ithalatımız azalacaktır." dedi.