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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 886 bin 991 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 887 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 412 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 293 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 886 bin 991 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 887 bin 876 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 208 bin 382,8 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 207 bin 964,5 megavatsaat ile ithal kömür ve 170 bin 402,6 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 3 bin 83 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 967 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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elektrik Türkiye Elektrik İletim AŞ

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