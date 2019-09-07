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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 875 bin 546 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 876 bin 178 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 862 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 158 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 875 bin 546 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 876 bin 178 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 215 bin 293,6 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 207 bin 222,2 megavatsaat ile ithal kömür ve 152 bin 989,3 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 3 bin 193 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 825 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji tüketim üretim

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