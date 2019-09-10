FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 838 bin 145 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 838 bin 123 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 698 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 977 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 838 bin 145 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 838 bin 123 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 204 bin 75 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 171 bin 19 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 160 bin 115 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 5 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 418 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”
Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebiBafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri TEİAŞ

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.