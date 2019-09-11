Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 861 bin 148 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 859 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 196 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 683 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 861 bin 148 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 859 bin 756 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 397 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 202 bin 332 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 157 bin 891 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 5 bin 395 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 3 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

