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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 864 bin 148 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 864 bin 312 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 333 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 850 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 864 bin 148 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 864 bin 312 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 928 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 194 bin 731 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 158 bin 248 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 4 bin 780 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 944 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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