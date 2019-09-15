Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 796 bin 223 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 318 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 587 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti

Günlük bazda dün toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 796 bin 223 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 185 bin 460 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 140 bin 984 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik ve 130 bin 542 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 4 bin 555 megavatsat elektrik ihracatı, 6 bin 762 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

