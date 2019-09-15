FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 796 bin 223 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 318 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 587 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti

Günlük bazda dün toplam 794 bin 15 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 796 bin 223 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 185 bin 460 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 140 bin 984 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik ve 130 bin 542 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 4 bin 555 megavatsat elektrik ihracatı, 6 bin 762 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladıPamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı
İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldiİstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Fiyatlar 60 kuruşa kadar düştü

Fiyatlar 60 kuruşa kadar düştü

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Adaylar dikkat! 1300 kişi alınacak

Adaylar dikkat! 1300 kişi alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.