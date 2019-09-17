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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 808 bin 737 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 806 bin 716 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 486 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 615 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 808 bin 737 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 806 bin 716 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 190 bin 720 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 166 bin 794 megavatsaat ile barajlı santraller ve 158 bin 341 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 951 megavatsaat oldu.

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TEİAŞ elektrik günlük elektrik üretim tüketim verileri

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