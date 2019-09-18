Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 821 bin 958 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 817 bin 519 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 647 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 724 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 821 bin 958 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 817 bin 519 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 12 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 203 bin 368 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 169 bin 450 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 415 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 2 bin 976 megavatsaat oldu.

