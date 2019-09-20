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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 821 bin 370 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 819 bin 582 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 38 bin 963 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 582 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 821 bin 370 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 819 bin 582 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 204 megavatsaat ile hidrolik santraller yer aldı. Bunu, 205 bin 213 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 199 bin 562 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 129 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 341 megavatsaat oldu.

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