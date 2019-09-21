Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 804 bin 739 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 802 bin 724 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 841 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 432 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 804 bin 739 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 802 bin 721 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 224 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 809 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 160 bin 294 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 305 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 291 megavatsaat oldu.

