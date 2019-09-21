FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 804 bin 739 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 802 bin 724 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 841 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 432 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 804 bin 739 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 802 bin 721 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 224 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 809 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 160 bin 294 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 5 bin 305 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 291 megavatsaat oldu.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldıTOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ

En Çok Okunan Haberler

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Kilosu 500 lira! Geçim kaynağı oldu

Kilosu 500 lira! Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.