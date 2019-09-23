FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 661 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 32 bin 933 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 914 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 661 bin 753 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 478 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 150 bin 666 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 126 bin 498 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 203 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 968 megavatsaat oldu.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturduBursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu
TÜGİAD’dan Londra çıkarmasıTÜGİAD’dan Londra çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik tüketimi elektrik üretimi Türkiye Elektrik İletim AŞ

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

325 bin 415 öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

325 bin 415 öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.