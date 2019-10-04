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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 790 bin 98 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 784 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 209 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 215 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 790 bin 98 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 784 bin 432 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 113 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 187 bin 31 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 136 bin 714 megavatsaat ile linyit izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 28 bin 490 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 9 bin 336 megavatsaat oldu.

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