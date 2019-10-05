FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 785 bin 726 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 780 bin 937 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 780 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 328 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 785 bin 726 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 780 bin 937 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 199 bin 914 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 616 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 141 bin 625 megavatsaat ile linyit izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 8 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 668 megavatsaat oldu.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyorAphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor
Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan krediTürkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
günlük elektrik üretim tüketim verileri Türkiye Elektrik İletim AŞ

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları başladı

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları başladı

Kredi standartlarında değişiklik

Kredi standartlarında değişiklik

İflasını istemişti, Türk iş adamı talip oldu

İflasını istemişti, Türk iş adamı talip oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyor

Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.